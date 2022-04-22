Orman genel müdürü: Bu yıl 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız” dedi.

Manavgat, 2021. (Fotoğraf: AA)

Türkiye’nin güneybatısını 28 Temmuz 2021’de etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz –12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektar.

Kahramanmaraş’ta fidan dikim töreni sonrası konuşan Karacabey, şunları dedi:

“Ülke olarak yaşanması muhtemel orman yangınlarına doğru hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle hava araçları noktasında bu yıl geçen yıla göre daha fazla hava aracını çalıştırmış ve kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopter ile çalışacağız. Geçtiğimiz yıl helikopter sayımız 39’du bu yıl 55’e çıkardık. İnşallah bu hava araçları 1 Mayıs’tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacak.”

‘Açık cezaevindeki mahkumları yangınla mücadelede çalıştıracağız’

Hazırlıkların ‘sadece hava araçlarıyla sınırlı olmadığını’ söyleyen Karacabey, yangınla mücadelede kamuoyunda ‘yanlış algılar olduğunu’ iddia ederek şunları dedi: “İnşallah bu yıl kara savunması ekibimize 5 bin kişi daha dahil ediyoruz. Ayrıca sadece kendi ekibimiz değil, orman yangın gönüllüleri de aramıza katılıyor. Geçen yıl 13 bin olan gönüllü sayısı 90 bini geçti. Gönüllü sayımızın 100 bini geçmesini hedefliyoruz.

Bu yıl ilk defa Adalet Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile bu yıl ilk defa cezasını açık cezaevlerinde çeken mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştıracağız. Bütün bunlarla beraber yangınlarda en önemli unsurlardan birisi erken haber alınması ve erken müdahale edilmesidir. 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA’larımızın bu yıl sayısını artıracağız ve sekize çıkarıyoruz. Yangınları daha erken haber alıp daha kısa sürede müdahale etme imkanımız olacak.”