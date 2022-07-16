Orman Genel Müdürlüğü’nden üç gün için ‘yangın’ uyarısı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) “Önümüzdeki üç gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının” uyarısını yaptı.

⚠️DİKKAT!



Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz.



Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının.



Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın. pic.twitter.com/78txheKhj3 — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 16, 2022

Türkiye 2021’de tarihinin en büyük orman yangını sezonunu geçirdi. Marmaris, Manavgat ve Bodrum başta olmak üzere çıkan yangınlarda 160 bin hektar alan kül oldu.

Geçen seneye göre önlemler arttırılsa da haziran ve temmuzda Datça ve Marmaris’te günler süren yangınlar yaşandı.

OGM, sıcaklıkların artacağını önümüzdeki üç günde yangınlara karşı uyardı.

OGM’nin sosyal medya hesabından ‘Dikkat’ notuyla yapılan paylaşım şöyle: “Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz. Önümüzdeki üç gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının. Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın.”

Meteoroloji de uyarmıştı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde olması muhtemel orman yangını disk değerlendirmesi yaparak yangına karşı uyarına bulunmuştu.