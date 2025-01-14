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Yaramazlara biraz batar!

Orkun Ün: 'Savcı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisi reklam aşkıysa bunu nasıl kanıtlayabilir ki?'

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Kafalardaki soruyu sormuş Ahmet Hakan.


Demiş ki “Savcı, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ilişkisi reklam aşkıysa, bunu nasıl kanıtlayabilir ki?”
Doğru.

Bu ispatlanamaz bir durumdur bana göre de.

Eğer ki o konuşulan 5 milyon dolar iddiası doğruysa, budur ispat edilebilmeye daha yakın olan mevzu.

Ona da bakın yakın diyorum. Çünkü minare-kılıf mevzusu vardır böyle işlerde.

Ayrıca eminim, savcı böyle sorulara alışık olmadığı için o da zorlanacaktır.
Gerçi verilecek cevaplar belli.

“Ne reklamı, ne parası! Biz bir ilişki yaşadık ve bitti” diyeceklerdir.
Bu kadar basit.

Zor bir iş yani.

Bakalım, neler olacak göreceğiz…

Orkun Ün’ün yazısı

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