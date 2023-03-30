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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: YSK üyeleri ya demokrasiye ya diktatörlüğe onay verecek

Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazları bugün (30 Mart 2023) karara bağlayacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart Cuma günü Resmî Gazete’de yayımlanacak.


Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinin isimleri şöyle:

Başkan: Ahmet Yener

Başkanvekili: Ekrem Özübek

Üyeler: Ali Ürker, Orhan Usta, Battal Öğüt, Talip Bakır, Dr. Serdar Mutta,  Mahmut Akgün, Feyzi Eroğlu, İsmail Kalender, Ali Çopur.

11 yüksek yargıca son kez çağrı yapıyorum;

– Ya demokrasiye sahip çıkacaksınız,

– Ya diktatörlüğe onay vereceksiniz…

– Ya Anayasaya sahip çıkacaksınız,

– Ya Anayasayı çiğneyeceksiniz…

– Ya hukuki karar vereceksiniz,

– Ya siyasi karar vereceksiniz…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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