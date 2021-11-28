Orhan Uğuroğlu: MB başkanı ve Erdoğan’ın karne notları

Bu karne notları ile Merkez Bankası Başkanı olan “Makro İktisat” hocası Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kusura bakmasın ama sınıfta kaldı.
Ekonomiden anlamam ama siyasetçi-bürokrat ilişkilerini bilirim.
Bu tablodaki kararlara ya da kararsızlıklara baktığımda gördüğüm şudur:
– Kavcıoğlu 8 aylık görev süresince siyasi otoritenin talimatları ile kararlar almıştır.
Peki, siyasi otorite kimdir?
Elbette Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başı olan Recep Tayyip Erdoğan’dır
İktisat profesörü Şenol Babuşçu’ya sordum: Ekonomist Erdoğan’ın “Faiz sebep Enflasyon sonuç” doktrini doğru mu?
Şenol hoca dedi ki;
– “Ekonomi dünyasında böyle bir doktrin yoktur…” (…)
Sordum: Peki Erdoğan’ın karne notu nedir?
Şenol hoca dedi ki;
– “Cumhurbaşkanına not vermem…”
Sordum: Cumhurbaşkanı devletimizin başıdır. Ben hükümetin başı Erdoğan’ın notunu sordum.
Şenol hoca dedi ki;
– “Zayıf…”