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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: MB başkanı ve Erdoğan’ın karne notları

Bu karne notları ile Merkez Bankası Başkanı olan “Makro İktisat”  hocası Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kusura bakmasın ama sınıfta kaldı.

Ekonomiden anlamam ama siyasetçi-bürokrat ilişkilerini bilirim.


Bu tablodaki kararlara ya da kararsızlıklara baktığımda gördüğüm şudur:

– Kavcıoğlu 8 aylık görev süresince siyasi otoritenin talimatları ile kararlar almıştır.

Peki, siyasi otorite kimdir?

Elbette Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başı olan Recep Tayyip Erdoğan’dır

İktisat profesörü Şenol Babuşçu’ya sordum: Ekonomist Erdoğan’ın “Faiz sebep Enflasyon sonuç” doktrini doğru mu?

Şenol hoca dedi ki;

– “Ekonomi dünyasında böyle bir doktrin yoktur…” (…)

Sordum: Peki Erdoğan’ın karne notu nedir?

Şenol hoca dedi ki;

– “Cumhurbaşkanına not vermem…”

Sordum: Cumhurbaşkanı devletimizin başıdır. Ben hükümetin başı Erdoğan’ın notunu sordum.

Şenol hoca dedi ki;

– “Zayıf…”

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