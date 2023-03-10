Orhan Uğuroğlu: İlk adım özgür medya için atılacak

Medyanın yüzde 95’i yandaş yapılarak yalan, yanlış haberler ve algı operasyonları ile AKP’nin 21 yıl iktidarda kalmasında etkili oldu. TRT, Anadolu Ajansı, DHA, İHA gibi yayıncı kuruluşlar AKP iktidarını 21 yıldır dikensiz gül bahçesi gösteren yayınları ile eğitim düzeyi düşük insanları etkiledi.

Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün yerini alan İletişim Başkanlığı yandaş medyayı eğitmekte ve yönetmektedir.

AKP iktidarı kurdukları trol yapısı ile sosyal medyada algı operasyonları yapmaktadır. İletişim Başkanlığı’nın kontrolündeki CİMER özgür gazeteci ve televizyoncuların şikayet edildiği mecra haline getirilerek açılan davalara etki etmektedir. Basın İlan Kurumu ve RTÜK özgür medyaya para cezaları kesmekte ve özgür medyayı susturmak için ağır baskı altında tutmaktadır.

Gazetecilere binlerce dava açılmakta daha da vahimi fiziki saldırılara uğramaktadır.

Saldırganlara sahip çıkılmakta, emniyete ve yargıya baskı yapılarak ceza almaları engellenmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’liler hoşlarına gitmeyen her haber ve yorum için açıklama yapmakta, gazeteciler gözaltına alınıp tutuklanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet bankalarının ilan ve reklamları yandaş gazete ve televizyonlara akıtılmakta, banka kredileri bu gelir ile geri ödenmektedir.

Özel şirketlerin özgür medyaya reklam vermemesi için iktidar tarafından baskı yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar özgür medyaya haksız akreditasyon uygulamakta, yurt içi ve yurt dışı gezilerine sadece yandaş gazeteciler götürülmekte ve yanlı yayınlarla kamuoyu etkilenmektedir.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı