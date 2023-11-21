Orhan Uğuroğlu: Hesap ver Soylu

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık şunları söyledi:

– “Türkiye’yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye’ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyor.

Nasıl oluyor da iktidar, çocuklarımızın zehirlenmesine sessiz kalıyor?

İktidar sahipleri uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirirse ne vali dokunuyor ona ne kaymakam ne polis dokunuyor.

Mafyanın, uyuşturucu baronlarının bu kadar çöreklendiği bir yerde biz sessizliğimizi korursak evlatlarımızın geleceğini yok ediyoruz demektir.”

Kılıçdaroğlu’na hiç utanmadan “Şerefsiz” diye hakaret eden Süleyman Soylu bakanlıktan azledilip Meclis’e sürüldü.

Ve zehir tacirleri ile uyuşturucu baronlarına yönelik Narkogüç operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı resmî web sitesinden aldığım Narkogüç operasyonları uyuşturucu zehrinin Türkiye’nin her köşesine nasıl yayıldığını ve Kılıçdaroğlu’nun ne kadar haklı olduğunu ispatlıyor.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı