Orhan Uğuroğlu: Hem Kılıçdaroğlu vekili, hem Kılıçdaroğlu rakibi

CHP’de üçüncü genel başkan adayı da belli.

Birincisi; Kemal Kılıçdaroğlu,

İkincisi; Özgür Özel,

Üçüncüsü; Prof. Dr. Örsan Öymen,

Dördüncüsü; İlhan Cihaner…

Sırayla değerlendirelim.

“Görevim kaptan olarak gemiyi limana sağ salim yanaştırmak” diyen Kılıçdaroğlu, “Aday mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi;

-“Hiçbir Kurultay’da ben aday olmadım, aday gösterildim.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu dedi ki;

-“Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu.”

Özgür Özel’in değişim çağrılarının elbette genel başkan adaylığı ile sonuçlanacağı anlaşılmıştı.

Ancak Özel şu açıklamayı yaptı;

-“ CHP Meclis Grup Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceğim.”

Bu kararını duyunca şaşırdım.

Çünkü;

-Hem Kılıçdaroğlu vekili. Hem Kılıçdaroğlu rakibi…

Siyasi teamüllere hiç de uygun değil.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı