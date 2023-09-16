Orhan Uğuroğlu: Hem Kılıçdaroğlu vekili, hem Kılıçdaroğlu rakibi

CHP’de üçüncü genel başkan adayı da belli.
Birincisi; Kemal Kılıçdaroğlu,
İkincisi; Özgür Özel,
Üçüncüsü; Prof. Dr. Örsan Öymen,
Dördüncüsü; İlhan Cihaner…
Sırayla değerlendirelim.
“Görevim kaptan olarak gemiyi limana sağ salim yanaştırmak” diyen Kılıçdaroğlu, “Aday mısınız” sorusuna şu yanıtı verdi;
-“Hiçbir Kurultay’da ben aday olmadım, aday gösterildim.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu dedi ki;
-“Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu.”
Özgür Özel’in değişim çağrılarının elbette genel başkan adaylığı ile sonuçlanacağı anlaşılmıştı.
Ancak Özel şu açıklamayı yaptı;
-“ CHP Meclis Grup Başkanlığı’ndan istifa etmeyeceğim.”
Bu kararını duyunca şaşırdım.
Çünkü;
-Hem Kılıçdaroğlu vekili. Hem Kılıçdaroğlu rakibi…
Siyasi teamüllere hiç de uygun değil.