Orhan Uğuroğlu: ‘Hamdolsun’ AKP iktidarı da Erdoğan da Bahçeli de gidicidir

Amerika Başkanı Biden’ın 24 Nisan’da, ‘1915 olayları soykırımdır’ demesi ortada iken,

Erdoğan’ın tepki olarak, millete, ‘Biden ile Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum’ sözü var iken,

Biden ile yaptığı görüşme sonrası Erdoğan’ın şu sözü milletin büyük tepkisine neden oldu:

“Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi…”

Her daim savunduğu Osmanlı’nın ‘soykırım’ yaptığını suskun kalarak kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onuru ve şerefi her Türk vatandaşının üzerinde hassasiyetle durması ve savunması gereken en önemli millî görevdir.

Hamdolsun AKP iktidarı da Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli de gidicidir.

Ülkeye ve millete daha fazla zarar vermeden bir an evvel seçime gitmeleri şarttır.

Seçimden kaçtıkları her gün, AKP ve MHP oy kaybetmeye devam edecektir.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı