Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ın göze alamayacağı risk, yapamayacağı eylem yok

Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarda kalabilmek, dokunulmazlığını koruyabilmek, yandaşlarına siyasi ve ekonomik rant sağlamak için göze alamayacağı risk, yapamayacağı eylem yoktur.

Muhalefet partileri Erdoğan’ın atacağı ya da atabileceği adımlara göre siyaset yapmalı, hazırlıklı olmalı.

6’lı birliği oluşturan siyasi partilerin uyguladıkları muhalefet stratejisinde önemli bir eksiklik görüyorum.

–Tavır eksikliği…

Nedir bu eksiklik?

Anayasa’ya sahip çıkmamak çok önemli bir siyasi eksikliktir, stratejik bir hatadır.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı