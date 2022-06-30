Orhan Uğuroğlu: Erdoğan diplomasi-akrobasi anlayışıyla Amerika’ya itaat etti

Erdoğan’ın emperyalist güçlere karşı, “Teslimiyetçiliği” sonucu; Türkiye bir kez daha tarihî fırsat kaçırdı.

Amerika Başkanı Biden anlaşılan bu kez dedi ki; “İsveç ve Finlandiya NATO’ya tam üye olacak, sakın engelleme…”

Erdoğan ne yazık ki; Diplomasi-akrobasi anlayışı ile bir kez daha Amerika’ya itaat etti…

Tıpkı küstah Başkan Trump’ın Erdoğan’a “Ahmaklık etme” mektubu göndermesi ile Barış Pınarı harekatını durdurduğu gibi itaat etti…

Bilinsin ki; Erdoğan ve ailesinin yurt dışı mal varlıkları ne yazık ki Türkiye’nin beka sorunudur.

AKP, MHP, BBP ittifakı da Türkiye’nin beka sorunudur. Asla unutmam ki Doğu Perinçek’e hemen sorayım: Erdoğan’ın NATO’ya ve Amerika’ya itaat etmesini değerlendirir misin?

Tabii bir de Rusya’nın Türkiye’ye göstereceği tavır konusu var.

–Bakalım Putin neler söyleyecek…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı