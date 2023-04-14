Orhan Uğuroğlu: Erdoğan ailesi Amerika’ya, bakanları Meclis’e yerleşir

Kendi atadığı yardımcısı ile 15 bakanının başarısızlığı resmen tescil edilen Erdoğan,

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini anladı, tüm hazırlıklarını yapıyor.

–Erdoğan ailesi Amerika’ya bakanları Meclis’e yerleşir…

Kala kala sadece 2 bakanı kaldı Erdoğan kabinesinin:

Kalanlar da başarılarından değil tüccar olduklarından işlerinin başına dönsünler diye düşünülen bakanlar:

Oteller ve seyahat şirketleri sahibi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

Özel hastaneler sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca…

Değerli okurlarım,

Aslında bunların topunun değil Meclis’e girmeleri, siyaset sahnesinde dahi yerlerinin olmaması lazım.

Hele hele Hulusi Akar;

Deniz Harp Okulu Marşı‘nın “Atatürk’ü izleyen yol” bölümünü sansürleten kişi milletvekili olmayı asla hak etmez…

Genelkurmay Başkanı iken Atatürk‘ün makamından esir alınan kişi milletvekili olmayı asla hak etmez…

Üniformalı cüppeli generali ihraç etmeyen kişi milletvekili olmayı asla hak etmez…

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılı için oy verirken bunları sakın aklınızdan çıkarmayın…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı