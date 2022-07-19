Orhan Uğuroğlu: Bir yüzük, bir gözlük dönemi budur

Saray ve kadroları bugünlerde milletten kopuk zevki-sefa içinde yaşam sürerlerken çökertilen orta direk ve yoksulluk altında enflasyon ile ezilen millet umurlarında değil. Recep Tayyip Erdoğan 2’nci ve son kez 24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı seçildi. 9 Temmuz 2018’de de mazbatasını alıp göreve başladı.

Dikkatinizi çekerim: Ne 24 Haziran’da ne de 9 Temmuz’da Erdoğan, Tek Adam Rejimi’nin 4. yılında coşkulu bir kutlama yapmadı. Neden? Milletin kızgınlığının farkında da elbette ondan.

Tek Adam Rejimi, milletin sorunlarını çözmek bir yana ağırlaştırdı da elbette ondan.

Erdoğan ailesinin gemicikleri var. Erdoğan ailesinin vakıflarına yapılan milyonlarca liralık bağışlar var.

Erdoğan ailesinin Amerika’da çiftlikleri var. Erdoğan ailesinin Amerika’nın New York kentindeki AVM ve sözde öğrenci yurdu var. Erdoğan ailesinin yurt dışında 104 milyar dolarları olduğu iddiası var.

Bir yüzük, bir gözlük dönemi budur…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı