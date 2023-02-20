Orhan Uğuroğlu: Arınç’ın beklentisi

Sadece “Savaş” hâli o da Meclis’in karar vermesine bağlı olarak bir yıl geriye bırakılabiliyor. Savaş devam ediyorsa birer yıl Meclis tarafından erteleme yapılabiliyor.

Savaş var mı? Yok… Olabilir mi?

Erdoğan herhangi bir ülkeye savaş ilan edebilir mi? Anayasa’nın 78. Maddesine göre savaş ilan etme yetkisi de Meclis’e ait. 360 oy gerekmiyor. AKP ve MHP oyları ile Meclis bir ülkeye savaş ilan edebilir. Ancak Arınç bu ihtimalden bahsetmiyor ve YSK’nın yetkili olduğu palavrasını ortaya atıyor. Arınç’ın Türk siyasetine kurmak istediği bu tuzak tahminim o ki şöyle işleyecek; AKP ya da MHP ayrı ayrı YSK’ya şu gerekçe ile başvuracak: –“Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri bir yıl ertelenmeli…”

YSK bu Anayasaya aykırı öneriyi kabul eder mi? 11 yüksek yargıç bu teklifi birkaç dakikalık bir toplantı ile “hukuken” reddeder. Ancak herkesin aklına geleni de yazmak gerekir:

–YSK, seçimleri Anayasaya aykırı olarak hukuken değil, siyaseten erteler…

İşte Arınç’ın beklentisi de budur. Kanuna aykırı mühürsüz ve geçersiz 2,5 milyon oyu kabul ederek rejim değiştirip ucube Tek Adam Rejimini kabul eden YSK’nın 11 üyesi değişti.

Soru şudur: –YSK Anayasayı tekrar çiğner mi

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı