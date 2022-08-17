Orhan Kemal Emek Ödülleri açıklandı

Altın Koza Film Festivali’nin açılış töreninde verilecek ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden oldu.

(Soldan sağa) Zihni Göktay, Suzan Kardeş, Zafer Ayden oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenecek Uluslarası Adana Altın Koza Film Festivali 12 Eylül’de başlıyor.

Oyuncu Yetkin Dikinciler’in sunacağı festivalin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini bulacak.

Emek ödülleri, Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı oyuncu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş, Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) eski başkanı Zafer Ayden’e takdim edilecek.