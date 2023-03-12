Orhan Bursalı: Yiyici sınıftan kimse yok orada

Ve doğa, bir depremle bu yiyici felaket sınıfı açığa çıkartıyor. Tabii olan millete oluyor, her şeyini kaybediyor, canını, yaşamını, eşini, oğlunu, kızını, anasını, babasını…

Ve ortaya tek kurtarıcı “kaya sınıfı”, işinin ehli insanlar, kurtarma uzmanları, hemşireler, doktorlar, yardımcılar, dayanışmacı tüm millet. Hepsi emekçi ve yaptıkları büyük işe kıyasla orta sınıf altı maaş alanlar.

Dikkat edin, ülkeyi bu hale getiren yiyici sınıftan kimse yok orada. Ne bu duruma göz yumarak, bilerek felaketin gelişini seyreden siyasetçi, belediyeci, ne de işini en kötü şekilde yapan yüklenici, mühendisi-denetçisi…

Bu ülke, uzman bu emekçi sınıf sayesinde ayakta kalmaya çalışıyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı