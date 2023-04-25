Orhan Bursalı: Ülkede bir Alevi kaymakam bile yok!

Kılıçdaroğlu herkesi şaşırtan, düne kadar seçilemez diye tamtam çalan ünlü-ünsüz, CHP içinde dışında peşin kararlıları bile susturan bir zirve yükselişini sürdürüyor.

Bir adam değil üç adam var, meydanlar tıklım tıklım.

Kılıçdaroğlu, özellikle “Aleviyim” beklenmedik ve cesur çıkışıyla, tarihsel bir dönemeç atlattı ülkeye. Barajlar, önyargılar yıkıldı. Eee ne olmuş. Ne yapalım yani Aleviysen!

“Alevi iktidarı mı kuracak ülkede” sorusunun olmayan yanıtı üzerine sürdürülen bir propaganda çöktü. Bunu en güçlü olduğu zaman yaptı. Öyle ki rakibini neredeyse “Ben senden daha iyi Aleviyim!” diyecek noktaya getirdi.

Alevilerin kapılarına çarpı işareti koyan, milyonlarca Alevi yurttaşı dışlayarak ülkede bir sağcı Sünni mezhep diktası kuran ideoloji etkisizleşiyor. Alevi düşmanlığı bir iktidara tırmanma aracı olmuştu. Ülkede bir Alevi kaymakam bile yok! Ayrımcılığın, ötekileştirmenin boyutuna bakın! 23 yıldır Aleviliği İslam dışında gören, bu topluluğu siyasetle-parayla, elektrik su parasıyla, dede maaşıyla oyalayan politika çöp oldu.

Orhan Bursalı’nın yazısı