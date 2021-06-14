Orhan Bursalı: Türkiye’yi ‘hasta adam’ pozisyonuna düşürdüler

Büyük bir özgüvenle Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın aldılar.

Güller yazıp duruyor, 14 aydır çalıştıramadılar.

Neden? Çünkü ekonomiyi çökerttiler ve Türkiye’yi ‘hasta adam’, zayıf ülke pozisyonuna düşürdüler.

Neden? Çünkü Türkiye’nin kuruluşunun temel ilkesi olan Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesini – politikasını terk ettiler..

Sözde ‘aktif dış politika’ ile büyük güç oyunlarının içine daldılar. Büyük lider, büyük ülke, büyük güç ve büyük politika!

Ama şunu unuttular:

Bu büyüklüklerin temelinde büyük ve güçlü ekonomi yatar, bilim ve teknoloji yatar.

Hak, hukuk, adalet, demokrasi, adil yargı yatar…

Yurtta Barış Dünyada Barış politikasını asla terk etmeyecektiniz, değiştirmeyecektiniz.

Kendi üretimi ve parasıyla değil, yabancı üretimi ve parasıyla ekonomi büyütme, ülkeyi bu hale getirdi!

Orhan Bursalı’nın yazısı