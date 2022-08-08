Orhan Bursalı: Servet aktarımı sürüyor

Farklılaşmaya rağmen, Osmanlı’nın “Tüm mallar mülkler benim” anlayışının güçlü fikirsel altyapısı iktidarın Merkez Bankası’nda yaşıyor.

Bir de şu var, yine iktidarın (padişahlık gücüyle!) bir bölümden diğer bölüme ve kendisine müthiş servet aktarımı sürüyor: Seni zengin ettim, seni de yoksullaştırdım! Çok geniş halk kesimleri için büyük bir yoksullaşma yaşıyoruz! Büyük servet ayrımı, büyük bir eşitsizlik… Bir taraf vur patlasın çal oynasın, orta kesim çırpınıyor, büyük kesim ise şu fotoğraftaki gibi:

Merkez Bankası başkanı, “Yurtdışında patronların 500 milyar doları olduğu söyleniyor, bunun yüzde 10’u, 50 milyarı ülkeye getirilse…”.. getirin diyor. Aba altından sopa gösteriyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı