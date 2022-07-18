Orhan Bursalı: Sanki FETÖ işbaşındaymış gibi

Bu iki dava da iktidarın ordu konusunda endişelerinin hiç tükenmeden sürdüğünün göstergeleri. Bu iki dava ile orduya verilmek istenen mesaj: Defterinizi düreriz!

Peki neden bu korku?

Aklıma gelen tek şey: Saray, ordunun kendi kontrolü altında olsa bile, bizzat varlığının, sınırsız dizginsiz gücünü kısıtladığını düşünüyor.

28 Şubat kararını da amiraller bildirisini de neler yapabileceklerinin örnekleri olarak sunuyor.

2007 Ümraniye düzmecesi ile FETÖ işbirliğiyle başlayan ordu üzerindeki operasyonlar, haksız, belgesiz, hukuksuz, anayasasız, yasasız bir şekilde sürüyor.

Tıpkı, sanki FETÖ işbaşındaymış gibi..

Orhan Bursalı’nın yazısı