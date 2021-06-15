Orhan Bursalı: RTE ve adamları stratejiyi bunun üzerine kurdular…

S-400’lerin hangardan çıkmayacağı sözü yeterli olur mu Biden ve ABD için, bilinmez.

F-35’ler için ödenen 1 milyar dolardan fazla parayı Türkiye geri alabilir.

Fakat Ankara’nın en cazip önerisi, Afganistan’dan çekilen ABD-NATO askerlerinin yerine talip olmasıdır.

Ne demiştim: En satacak hizmetimiz ordudur. Buna bayılırlar.

ABD/Batı, Ankara’nın teklifine balıklama atlar, Ankara da tek başına ateşle karşı karşıya kalır.

Ötesinde ne var, Ankara hangi beklentilerle Afganistan’ı Taliban’a karşı korumaya sahip çıktı, bilmiyoruz.

Ama en azından, S-400’lerin hangardan çıkmaması, totalitarizm-otoriterlik suçlamalarının hafifletilmesi ve geri plana çekilmesi bile Ankara’nın elini rahatlatabilir.

Tek beklenti, Türkiye’ye içine düştüğü büyük ekonomik krizi hafifletecek bir dış sermaye akışının başlaması.

Borçların büyümesi pahasına..

RTE ve adamları stratejiyi bunun üzerine kurdular.

Ülkeyi aslında daha zor günler bekliyor gibi…

Orhan Bursalı’nın yazısı