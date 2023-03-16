Orhan Bursalı: Orantısız bir alışveriş söz konusu

İttifak yapmasalar, HÜDA PAR zaten RTE’ye cumhurbaşkanlığı için kesin destek verecekti.

Peki, milletvekili çıkarmak için mi bu oya ihtiyacı vardı Güneydoğu’da? Hadi diyelim o kadar oy ile tehlike sınırında olan bir tane milletvekili çıkarmayı garanti etsin.

Buna karşılık, onlara ödediği çok büyük bir bedel: Minicik bir partiyi elinden tutup sahneye çıkarıyor, söylentilere göre 8 milletvekili ile pazarlığı açmışlar, hadi diyelim iki-dört milletvekilliği ile pazarlığı kapatsınlar. Yüzde 7 barajını aşamayacak ve asla milletvekili çıkaramayacak bir şaibeli yapıyı Meclis’e sokuyor.

AKP’nin aldığı ile verdiğini kıyaslarsak, orantısız bir alışveriş söz konusu.

Orhan Bursalı’nın yazısı