Orhan Bursalı: Marmara için radikal bir yaklaşımla çözüm bulunabilir

Mesele salyanın deniz üstünde görünmemesi, toplanıp yok edilmesi değil.

Tamam, bu yapılsın, üste çıktıkça emici araçlarla al, karada yok et… Ama ölüm aşağıda, ortada, dipte her yerde. Yarın yeniden su üzerine patlayacak ölümün cesetleri..

Marmara’ya tüm akıntılar kesilmek zorunda. Güya Ergene’yi kurtarma projesi yapıldı, Marmara’ya boca ediliyor, bu Marmara’yı daha da öldürme projesidir.

Hiçbir su Marmara’ya verilmemeli. Levent Artüz haklı olarak böyle diyor.

Burada kaba düşünceleri, ne, nasılı bilmeden ileri sürüyorum.

Temel çıkış noktam, Marmara için radikal bir yaklaşımla, köklü düşünmeyle bir çözüm bulunabileceği yönündedir.

Orhan Bursalı’nın yazısı