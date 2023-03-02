Orhan Bursalı: İYİ Parti lideri CHP aleyhine seçim propagandası yapıyor

Zor bir toplantı olacak. Eldeki verilere bakalım:

1) CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istiyor. Bu kesin bilgi. Kılıçdaroğlu da aday olmaya hazırlanıyor aylardır. Toplumun her kesimiyle ilişki kurarak çok yüksek bir farkındalık oluşturdu ve seçilebilecek noktaya yükseldi. Başka birisi yok. Eğer masa tartışmasız aday gösterir ve arkasında durursa büyük olasılıkla seçilir.

2) Masanın diğer güçlü ismi İYİ Parti. Meral Akşener ve arkadaşları aylardır Kazanan aday olmalı, Kılıçdaroğlu kazanamaz yoğun propagandasını sürdürdü ve sonuçta Mansur Yavaş kazanır, adayımızdır noktasına vardı. Kılıçdaroğlu aday masadan çıkacak derken, o dışarıdan da aday olabilir seçeneğini üretti.

İYİ Parti lideri, aslında Kılıçdaroğlu hedefli, CHP aleyhine seçim propagandası yapıyor ve kamuoyu oluşturuyor. Meral Hanım, Kuşoğlu’nun aylar önceki Kılıçdaroğlu seçilmezse masa dağılır, yanlış demecini kullanıp duruyor, “Biz noter değiliz” sözcüğünü her fırsatta tekrarlaması, bir siyasi kimlik göstergesi oldu.

İYİ Parti’nin genlerinde ve Mansur Yavaş’ta ülkücülük var. Dolayısıyla en yetkili koltuğa “kendi adamını” oturtma rahatlığıyla hareket edecek. Tabii bu seçiminde ayrıca daha başka ideolojik ayrılıkların da etkisi vb. var mı bilmek zor.

Orhan Bursalı’nın yazısı