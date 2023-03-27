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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İnce hep başa güreşen bir siyasetçi

CHP’deki misyonu bitmişti, beklendiği gibi ayrıldı ve Memleket Partisi’ni kurdu, nihayet parti lideri olmuştu!

İnce hep başa güreşen bir siyasetçi. Bu gündemde kalmasını sağlıyor.


Tabii ki ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olacaktı. Tersini beklemezdim. 

İddiası yine göklere yazıldı: İkinci tura kalacağım ve cumhurbaşkanı seçileceğim!

Bunun gerçekleşemeyeceğini bilmesine bilir. İlk adaylığında aldığı yüzde 30.5 oyu kendi oyu mu sanıyor? 

(…)

Şüphesiz partiler liderleriyle temsil edilir. Memleket Partisi kurucularından çok kişi ayrıldı. Çevreme sordum, İnce dışında bir isim söyleyemediler.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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