Orhan Bursalı: İnce bile engelleyici etken olmaktan hızla uzaklaşıyor

Geçmişteki gerekçelerin hepsinin içi boşaldı veya son derece zayıfladı.

Ülke ekonomisi çöktü…

Dövizde meteliğe kurşun atıyor. 500 milyar dolar borç, ülkenin boğazını sıkıyor.

Tek dolar, doğrudan yatırım gelmiyor.

Dış yatırımcıların güveni sıfırlandı, çünkü iktidar kendine uygun, bazen var bazen yok bir hukuk yarattı.

Yurtdışına parasını kaçıran kaçırana…

Büyük çoğunluk fakirleşti.

Kiralanabilecek ev bile kalmadı.

Pahalılık durdurulamıyor.

Üstelik, büyük deprem altında, 50 bini aşkın insan kaybı ve iki milyon kadar evsiz barksız insanın günahı da bu iktidarın sırtında.

Bu koşullarda cumhurbaşkanının yeniden seçilebileceği bir neden gören var mı? Bana hayal gibi görünüyor. Muhalefet en geniş bir ittifakla, milleti birleştiriyor. İnce bile engelleyici bir etken olmaktan hızla uzaklaşıyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı