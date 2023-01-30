Orhan Bursalı: İmkânsızı seçtirmede son girişim

(…) mesela RTE ve adamları anayasanın ilgili maddesini durmadan değiştirerek, “kilometreyi sıfırlayabilir” ve RTE’nin ebedi ve ezeli cumhurbaşkanı seçilmesini sağlayabilir.

Zaten, eğer Meclis’te çoğunluğu sağlarlarsa önümüzdeki dönem milletvekillerine seçim kararı aldırarak, “dördüncü kez” cumhurbaşkanı seçilebilir. Sonra gelsin beşinci altıncı kez… Neyse ki bu seçim imkânsızı isteme, imkânsızı seçtirme son girişimi olacak.

Kaybetseler bile cumhurbaşkanlığı hukuk sistemi var. Eğer bu sistem, gözü kara, yarın geleceğini hiçe sayarak yürürse sadece ülkem için değil, tüm ucube sistem ve yasadışına düşenler için yandı gülüm keten helva olur.

Orhan Bursalı’nın yazısı