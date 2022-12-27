Orhan Bursalı: İktidar boşa ateş ediyor

İktidar kime doğrudan doğruya saldırması gerektiği konusunda epey zor durumda görünüyor. Hedefte altılı masa var. Hem Erdoğan hem de küçük ortakları dillerine ancak altılı masayı dolayabiliyorlar. Yok plastikten bir masaymış, yok zillet ittifakıymış, yok şuymuş, yok buymuş.

Adayları belli olsa doğrudan kişiyi hedefe alacaklar. Bu henüz olmayınca boşa ateş ediyorlar. Bunun farkındalar, bu nedenle adayın açıklanması konusunda ısrarlarını sürdürüyorlar.

Aday ne zaman açıklanır? Seçim tarihi netleşmeye başlayınca diyebiliriz. Mesela şubat. Nisanın ikinci haftasından itibaren mayısın ortasına kadar seçimin yapılacağı yaklaşık olarak belli. 2.5-3 ay önce adayın açıklanması, ortada adayın kimliği konusunda gizli saklı bir durum olmadığı için, yeter de artar bile.

Orhan Bursalı’nın yazısı