Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: İdlib’de ne olur?

Şüphesiz Moskova niyeti okudu. Putin, RTE’nin Biden üzerinde derin hayal kırıklığını ve açıklamalarını da izledi. Böylece görüşmenin içeriğini genişletti. Askeri savunma işbirliğini artırıcı konuları gündeme getirdi. Uzaya füze rampalarından tutun, yeni S-400 birimine, uçaklara, dahası denizaltılara kadar bir işbirliği yelpazesi gündeme geldi. Üstelik Rusların iki nükleer santral daha kurabileceği de konu edildi.

PEKİ, İDLİB’DE NE OLUR?


Şimdilik Rus operasyonları durur, en azından yavaşlar. Fakat açıklamalardan anlıyoruz ki İdlib konusu gündemde. Rusların “mutabakat sürüyor” açıklamasından anlıyoruz ki Türkiye’nin M-4 karayolunun güvenliğini sağlaması beklentisi gündemde görüşüldü.

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

Prof. Ceylan’dan ‘düz çizgi’ uyarısı: Böyle giderse beş ve altıncı dalgaları yaşarız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüste vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hattı ve ekledi: “Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece beşinci ve altıncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik.”

Bakanlık carettaları ölüme terk etmiş

Antalya’nın Serik ilçesinde AKP’li belediye, koruma alanı içindeki bölgenin ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde kullanılmasına ve yapılaşmasına izin verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belediyenin kıyı kanunu çiğneyen bu işlemine idari ve cezai yaptırım uygulaması gerekirken bunu yapmadı.