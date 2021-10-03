Orhan Bursalı: İdlib’de ne olur?

Şüphesiz Moskova niyeti okudu. Putin, RTE’nin Biden üzerinde derin hayal kırıklığını ve açıklamalarını da izledi. Böylece görüşmenin içeriğini genişletti. Askeri savunma işbirliğini artırıcı konuları gündeme getirdi. Uzaya füze rampalarından tutun, yeni S-400 birimine, uçaklara, dahası denizaltılara kadar bir işbirliği yelpazesi gündeme geldi. Üstelik Rusların iki nükleer santral daha kurabileceği de konu edildi.

PEKİ, İDLİB’DE NE OLUR?

Şimdilik Rus operasyonları durur, en azından yavaşlar. Fakat açıklamalardan anlıyoruz ki İdlib konusu gündemde. Rusların “mutabakat sürüyor” açıklamasından anlıyoruz ki Türkiye’nin M-4 karayolunun güvenliğini sağlaması beklentisi gündemde görüşüldü.

Orhan Bursalı’nın yazısı