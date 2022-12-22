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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: HDP kapatılırsa, hiçbirinin aklı karışmaz, kıl bile kopartamazlar

AKP, “demokrasi” olarak göstermelik bir “vitrin”i korumak istiyorsa,  HDP’yi kapatmaz. HDP’yi kapatmakla ne gibi bir oy kazancı elde edeceğini henüz anlamış değilim, benim hesaplarımla tutmuyor. Partisi arkasında en kararlı seçmen orada. Parti kapatılırsa, hiçbirinin aklı karışmaz, kıl bile kopartamazlar.

Hele Demirtaş’ın son açıklaması, seçmeni katlayacak sonuçlar verir. Beş yılına mal olan “Seni başkan seçtirmeyeceğiz”sloganı, sonuç itibarıyla bu kez gerçekleşir, Demirtaş’ı da hapisten çıkaran bir slogana evrilir.


HDP’yi kapatma adımı ile “göstermelik vitrin”lerinin üzerine siyah kepengi de indirmiş olurlar. AKP’nin MHP’yi bu konuda ikna çalışmaları sürüyor olmalı.

Orhan Bursalı’nın yazısı

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