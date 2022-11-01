Orhan Bursalı: Devlet de toptan alır şirketlere, kurumlara TOGG alımını dayatır

Tüm bu temel açılardan baktığınızda, TOGG’un yerlilik oranı ilan edildiği gibi yüzde 51’i bulmaz.. Ama toplam maliyet-harcama açısından mümkündür. Yazılımlar, parça üretimi vb. konularında bir eko sistemi yaratılıyor, zamanla bu büyüyecek. Arabanın akıllı olması, yani alışverişi arabadan yapacak olmanız, evdeki buzdolabı, kalorifer vb. akıllı cihazları yönetecek donanımda olması, evdeki tüm bu cihazların entegre, uzaktan kumanda edilebilir bir sistem gerektirir. Kimin evi böyle ki? Şimdilik orta vade fütüristik bir gelecek. Ama unutmayın, yetenek ve reklamı hep bir artıdır.

Başka bir eleştiri, pahalı araba. Halk arabası üretilmedi, SUV hep pahalıdır. En az 1 milyon TL’si olanlar satın alabilecek. Belki daha pahalıya. Bu da üst sınıf. Çoğunun da lüks araçları var, nam olsun diye filolarına TOGG katan olacaktır! Hele ekonomik kriz 2023’ü de kapsayacak şekilde süreceğine, yeni yılda 20 bin araba üretimi olacağına göre devlet de toptan alır biraz, şirketlere, kurumlara TOGG alımını dayatır. Hepsi satılsa (?) 20 milyar TL eder. Bunu gelir hanesine saymanız hata olur. Benzeri rakiplerini unutmayalım.

Orhan Bursalı’nın yazısı