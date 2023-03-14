Orhan Bursalı: Bu işbirliği AKP/MHP’ye oy kaybettirir

Denize düşen yüzme bilmez, boğulmamak veya kurtulmak için yılana bile sarılır derler. AKP/MHP de o hesap.

Seçimi kaybedebileceklerini güçlü bir olasılık olarak görünce bu iki partinin kapısını çaldılar.

Evet görüntüde, sanki AKP var ama bu girişimden hemen önce Erdoğan ve Bahçeli’nin baş başa 1.5 saatlik görüşme yaptıklarını biliyoruz. Büyük olasılıkla bu genişleme görüşüldü, MHP’nin onayını aldı. Erdoğan ve arkasından da hızla kapılar çalındı.

Öze bakarsak AKP/MHP’nin bu iki parti ile ne program ilgisi var, diyebilirsiniz.

Evet, Yeniden Refah “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması” dahil 30 kadar madde sunmuş. AKP bunlar kolay demiş! Fakat aile ve sosyal yardım bakanına göre mümkün değil.

Burada güçlü şüphesiz ki AKP’dir. Bu ilkel parti Meclis’e girmek istiyorsa kendisine sunulacak iki üç milletvekili sandalyesi ile yetinir. Aynı şey “20 milletvekili” istiyoruz (Meclis’te grup kurma şartı) diyen kapısını çaldıkları ilkel diğeri için de geçerli.

Orhan Bursalı’nın yazısı