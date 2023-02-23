Orhan Bursalı: Belediyeleri de sorgulamak şart

Denetimsiz, kötü yapılaşmada hükümetin yanı sıra belediyelerin de sorumluluklarını sorgulamak şart. Çünkü ikamet edilebilir ev kararını belediyeler veriyor.

Peki belediyeler bu kararı verirken gerçekten evin can güvenliği açısından oturulabilir bir şekilde inşa edilip edilmediğini biliyor mu?

Bilmiyorsa bilmesi gerekmiyor mu? İmzayı basarken salt şekle, projeye uygunluğuna mı bakıyor?

Bir yapım süreci denetleme hakkı yasal olarak yoksa, olması gerekmiyor mu? Şimdi “Belediyelere yeni rüşvet kapıları mı yaratmak istiyorsun?” diyebilirsiniz.

Orhan Bursalı’nın yazısı