Orhan Bursalı: Altılı masa koalisyon olarak mı kuruldu?

İYİ Parti içinde seslendirilen itirazlardan en önemlisi altılı masada neremiz eşit ki sözleridir. Altılı masa peşin bir koalisyon olarak mı kuruldu? Öyle bir amaç açıklanmamıştı.

Tüm partilerin seçimi kazandıkları takdirde tamamen eşit ağırlıkta yönetimde pay sahipleri olması gerektiği görüşü, şüphesiz itirazlara konu olmakta.

Kılıçdaroğlu’nun altılı masada herkes eşittir biçimindeki açıklamaları, iktidar kuruluşunda da bu eşitlik sürer anlamına mı geliyordu? CHP’den böyle bir seslendirme olmadı.

Şimdiden bir post paylaşımının peşinen yapılması ve “pazarlık masası”na sürülmesi ne kadar hakkaniyetli?

Orhan Bursalı’nın yazısı