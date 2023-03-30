Orhan Bursalı: AKP bir ‘kitle partisi’ özelliğini giderek yitiriyor

Bu seçimlerin en önemli yönü, bence, Cumhur İttifakı’nın adeta bir kadın düşmanı koalisyona dönüşmesidir. Cumhurbaşkanı, düne kadar yüzüne bakmadığı bakmayacağı, temel özellikleri kadınları sosyal hayattan dışlamak olan iki siyasi yapıyı, Yeniden Refah ile ideolojik ve siyasi yakın kökeni kanlı ve katil Hizbullah örgütüne dayanan HÜDA PAR’ı koalisyonuna kattı.

AKP bir ‘kitle partisi’ özelliğini giderek yitiriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP iyi günlerinde ‘İstanbul Sözleşmesi’ gibi, insanlığın ve uygarlığın yüzakı bir anlaşmaya imza atmış ve bir süre bunun propagandasını yapmış politik nemasını yemiş bir partinin düştüğü duruma bakın!

Seçmeni azaldıkça ve tabanı eridikçe, özetle geriledikçe gericileşiyor, uygarlıktan uzaklaşıyor. Önce geçen yıl altılı masadan Saadet’i koparmak için çalıştı. Bunu başaramadı.

Orhan Bursalı’nın yazısı