Orhan Bursalı: ABD ile ilişkilerin derin sorunları Beştepe için iki yönden olumsuz

Saray’ın yaydığı hava, ABD ve Batı ile ilişkileri hızla yoluna koyarsak, ekonomiyi kurtarırız, para akar, faizler düşer.

ABD ile ilişkilerin derin sorunları, iki yönden olumsuz Beştepe için.

İlki, Erdoğan’ın “dünya lideri” pozisyonu, ABD başkanlarıyla epey ilişkili.

İkincisi, bu ilişki düzgün kurulamayınca, ekonomiyi zorluyor.

ABD Başkanı Biden ile bizim başkan arasında bir türlü kurulmayan “başkanlık ilişkisi”, bizim beyaz olmayan Saray’da büyük rahatsızlık doğuruyor.

Biden gösterdi ki dediğini yapan biri. “Ermeni soykırımı”nı tanıyacağım demişti, yaptı.

Ülkemizdeki iktidar için totaliter demişti.

Şimdi ülke çıkarları için “totaliter” dediği bizim başkan ile 14 Haziran’da görüşme masasına oturacak.

Totaliterlik konuşulur mu, sanmam, ama ülkemizdeki demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, büyük yargı ve belki de medya açığına bir şekilde işaret edilir.

Orhan Bursalı’nın yazısı