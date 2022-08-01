Orhan Bursalı: 20 yıllık iktidar, bir ülkenin ruhunu çaldı

Peki bir ülkenin ruhu nedir? Köprüler, otobanlar, tüneller, gökdelenler midir? Çalıyorlar, ama çalışıyorlar” mıdır? Ahlaksızlık mıdır ülke ruhu, yapılan bir işle, bir tünelle değiş tokuş ettiğimiz. Çalıyorum ama sana otoban köprü veriyorum. Bunları sana çalmadan veremem, biliyorsun… Bu devran böyle döner…

20 yıllık iktidar, bir ülkenin ruhunu çaldı.. Ülkeyi çaldı! Ülke ne köprü yapmaktır ne tünel ne otoban ne gökdelen! Köprü, tünel, otoban ile bakın neyi değiş tokuş etti, etmek istiyor: Çağdaşlık koşusunu…

Kadın-erkek eşitliğini… Bilimi, ileri bakışı, eğitimi, gerçek ülke sevgisini, yaratma gücünü ve yeteneğini, yetkin beyinleri..

Orhan Bursalı’nın yazısı