Önce eski eşini öldürdü sonra boşanma davasındaki şahidi yaraladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Remzi A. (44), eski eşini tabancayla öldürdükten sonra boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi yaraladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Remzi A., üç ay önce boşandığı Ayşe A.’ya (43) kızını okula götürdüğü sırada Doğan Sokak’ta tabancayla ateş etti. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitiren Ayşe A.’nın cansız bedeni savcının incelemesi sonrası Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosikletle kaçan Remzi A., boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A.’nın (41) Yazgan Sokak’taki evine gitti.

Zemin kattaki eve camı kırarak girdi ve uyuyan Volkan A.’yı silahla yaraladı.

Eşi ve iki çocuğu evde olan Volkan A., Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan Remzi A.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.