Onaylı kuruluş ve teknik servis olma şartları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı onaylı kuruluş ya da teknik servis olma şartları belli oldu.

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‘Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği’ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ilgili kuruluşların gerekli bilgi ve belgelerle yaptığı başvuru bakanlıkça incelenecek, eksik veya hatalı belge ya da yanlış bilgi tespit edilmesi halinde kuruluşa bu eksikliklerin giderilmesi için 20 iş günü süre verilecek.

Bu sürenin sonuna kadar istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda başvuru, en az altı ay süreyle değerlendirmeye alınmamak üzere iade edilecek.

Kuruluşun başvuruya esas teknik düzenleme kapsamında Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olması gerekecek. Görevlendirmeye ilişkin nihai kararı bakanlık verecek.

Görevlendirme, onaylanmış kuruluş için bildirimin Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi’nde teknik servisler için de Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Bilgi Sistemi’nde (ONTEK) yayınlanmasıyla başlayacak.

Kuruluş, performans değerlendirmesinde belirlenen eksiklik veya yetersizliklere ilişkin yılda en az bir defa denetlenecek.

Denetimde tespit edilen eksiklikler veya yetersizlikler, bakanlık ve kuruluş yetkilileri tarafından kayıt altına alınacak. Kuruluş, 20 iş günü içerisinde eksiklikleri tamamlamazsa faaliyetleri ONTEK üzerinden ve bu süre boyunca eksiklikleri tamamlanmayan kuruluşun görevlendirmesi iptal edilecek.