Ömer Faruk Çolak: Türkiye ihracata asılmalı

Türkiye’nin döviz sorunu devam ediyor.

Bu sorunu aşmada kısa erimde atak yapılacak iki sektör var:

Turizm ve ihracat.

Çünkü ülkenin altyapısı buna uygun.

DTÖ’nün yukarı yönlü tahminleri yılın ikinci yarısına girerken eksik de olsa gelen verilere göre gerçekleşmekte.

Bu olumlu gelişmeden ülkelerin eşit yararlanmasına yönelik uluslararası destek artmalı.

Son yapılan G-7 zirvesi buna yönelik işaretler verse de yeterli değil.

Türkiye ihracata, kaba bir ifadeyle, asılmalı; işe AB ülkeleriyle bozulan ilişkilerden başlamalı.

Üstelik 2020 yılında salgınla adeta felakete uğrayan her iki sektör için de iyi haber var.

Turizmde iyileşme daha kısıtlı olsa da Dünya Ticaret Örgüt (WTO) mal ve hizmet ticaretinde bu yıl ciddi artış bekliyor.

Ömer Faruk Çolak’ın yazısı