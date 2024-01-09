‘Ömer’ dizisindeki tarikat eleştirisi sosyal medyanın gündeminde: Bırak bu hurafeleri!

Star TV’de ekranlara gelen ‘Ömer’ dizisinin son bölümünde tarikatlara “Bırak bu hurafeleri, sen insanları Allah ile aldatıyorsun” sözleriyle yapılan eleştiri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ömer

Fox TV’nin tarikat ve seküler aile hayatlarını konu alan yeni dizisi ‘Kızıl Goncalar’ tarikatların hedef göstermesinin ardından RTÜK tarafından cezalandırılmıştı.

Başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın paylaştığı, tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutan dizinin dün akşam yayınlaması beklenen üçüncü bölümü RTÜK’ün program durdurma cezası nedeniyle yayınlanamadı.

Aynı saatte Star TV’de ekranlara gelen, camii imamı Reşat (Barış Falay) ile müezzin olan oğlu Ömer’in (Selahattin Paşalı) hikayesinin anlatıldığı ‘Ömer’ dizisindeyse yapılan tarikat göndermesi sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Bir süredir dizilerde özellikle kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar suç örgütüne gönderme yapılıyordu.

Dizinin dün yayınlanan son bölümünde Ömer’in yeğeni Eda, suç örgütü tarafından kandırıldı ve uygunsuz fotoğrafları çekilerek ailesiyle tehdit edildi.

Reşat ve Ömer de ‘Nurettin Efendi’ denilen bu tarikatın başındaki kişinin bulunduğu ortama girerek ağır eleştiriler yöneltiyor.

‘İnsanları Allah ile aldatıyorsun’

Nurettin Efendi’nin karşısına geçen Reşat, şunları söylüyor:

“Bırak bu hurafeleri! Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun. Sözüm ona din adına konuşup Kuran’a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insanlar ama en çok da gençleri soğuttunuz dinden. Din adına konuşacaksan Allah’ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil! Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin başını döndürmüş bu dünya hayatı. Bu evler, arabalar, korumalar… Gerçek inananlar din adına sadece Allah’ın kelamına inanırlar ve dinde sadece O’nun elçisini örnek alırlar. Allah’tan başka kimseye de kulluk ve secde etmezler. Ey Müslümanlar, uyanın! Bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin!”

Ve ardından da Ömer de şöyle devam ediyor:

“Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim’de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah’ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran’da hiçbir yeri yok!”

Tarikatların hedefindeki Kızıl Goncalar’ın sansürlendiği akşam, Ömer dizisindeki bu sahne sosyal medyada gündem oldu.

#KızılGoncalar'ın yasaklandığı gün bir başka dizide tarikatçılar kız çocukları ve kadınlar hakkında atıp tutarken #Ömer içinden geçti tarikatçıların. Biz sizi tanıyoruz. İstediğiniz kadar yasaklamaya çalışın! pic.twitter.com/R583bIjVZT — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) January 8, 2024

Ne kadar muhafazakarlıkla halkı kıstırmaya çalışırlarsa o kadar sesler de yükselecek

Önce Kızılcık Şerbeti sonra Kızıl Goncalar şimdi de Ömer

Dinin üstünden kestiğiniz her ahkam herkesi susturur sanıyorsunuz ancak insanlara cesaret veriyorsunuz

Herkes başını önüne eğip susmayacak https://t.co/lGm69C2xJT — Mina Tetik (@minatetik) January 8, 2024

Fox’ta Kızıl Goncalar’a yasak gelmiş;onun yerine su belgeseli https://t.co/ZRkhkLLL55şka bir tarikat gerçeği izlemek istiyorsanız Ömer Star’da. Adnan Hoca ve Fetöcüler burada! Eşeğin aklına karpuz kabuğu kaçırmayalım ama — YAZGÜLÜ ALDOĞAN (@YZGLLDGN) January 8, 2024

Sen #KızılGoncalar ı yasaklarsın, bu sefer diğer kanalda #Ömer çıkar ve tarikat cemaat gerçeklerini bir bir boyle haykırır. Tam da Kızıl Goncalar’ı sansürledikleri akşama gelmesi 👍 https://t.co/4tb534Mvvf — Başak GÜNAYDIN (@bsk_gnydn) January 9, 2024