Ölürken papazın ‘dokunmasını’ isteyen idam mahkumunun talebi reddedildi, mahkeme cezasının infazını durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinde ölürken papazın kendisine ‘dokunmasını’ talep eden ancak isteği reddedilen idam mahkumunun cezasının infazını durdurdu.

Fotoğraf: Teksas Ceza İnfaz Dairesi

İdam mahkumu John Henry Ramirez (37), ağustos ayında kendisiyle ilgilenen papaz Dana Moore’un ölürken ellerini üzerine koymasını talep etti. Cezaevi yönetimi ise yasalar gereği din görevlilierinin infaz sırasında mahmuma dokunmasının ‘güvenlik endişesi nedeniyle’ yasak olduğunun altını çizerek talebi reddetti.

Bu talebinin eyalet yasalarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin dini inanç özgürlüğünü elinden aldığını, bunun bir hak gaspı olduğunu savunan Ramirez konuyu mahkemeye taşıdı.

İnfazı durduran Yüksek Mahkeme, ekim veya kasım ayında temyiz mahkemesi tarafından nihai kararın verileceğini açıkladı.

Ramirez, soygun yaptığı sırada bir kişiyi 29 kez bıçaklayarak öldürmüş sonrasında Meksika’ya kaçmış ve üç yıl sonra sınırın yakınlarında yakalanmıştı. 2017’de iki kez cezasının infazı durdurulan Ramirez, 2020’de de avukatının değiştirilmesini talep etmişti.

2019 yılında Teksas’ta, idam cezalarının infaz edildiği odalara papazların girmesini yasaklanmıştı.

Pew Araştırma Merkezi’nin haziran ayında yayınladığı ankete göre ABD’de yetişkinlerin yüzde 60’ı idam cezasını savunuyor. Ancak savunanların yüzde 80’i, suçsuz insanların öldürülme riski oluduğunu kabul ediyor.

Ülkede 2021’de beş kişi idam edildi.

Bugüne kadar 23 eyallete idam cezası kaldırıldı.