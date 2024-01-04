Ölümcül en büyük huni yuvalı erkek örümcek: Herkül

Avustralya’nın Sidney kentinde dünyanın en zehirli eklem bacaklılarından ‘huni yuvalı örümceğin’ en büyük erkek örneği bulundu.

Fotoğraf: Avustralya Sürüngen Parkı

Avustralya Sürüngen Parkı, insan tırnağını delebilecek dişlere sahip olduğunu belirttiği örümceğin Sidney’in yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Central Coast’ta bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, ‘Herkül’ adı verilen ölümcül huni yuvalı örümceğin, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük erkek örnek olduğunu belirtti.

Colossus’un rekorunu kırdı

7,9 santimetre uzunluğundaki Herkül, parkta 2018’de bulunan ‘Colossus’ adlı erkek huni yuvalı örümceğin rekorunu kırdı.

Herkül’ün, parkın 1981’den bu yana sürdürdüğü panzehir programına katkı sunması bekleniyor. Bu örümcekler, panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma tabi tutuluyor.

Dişiler ölümcül değil

Sidney huni yuvalı örümceklerinin uzunlukları genellikle 1 ila 5 santimetre arasında değişiyor.

Dişiler daha büyük olsa da erkekler gibi ölümcül değil.