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Yaramazlara biraz batar!

Ölüm döşeğinde atı ve köpekleriyle vedalaştı

Britanya’da, doktorların kurtulma şansı olmadığını söylediği bir kadının kaldığı merkeze, vedalaşabilmesi için çok sevdiği köpekleri ve atı götürüldü.

Fotoğraflar: Hospice of the Good Shephard

Chester kentindeki, ölümcül hastalığı olan hastaların ağrı ve semptomlarının hafifletilmesine, duygusal htiyaçlarının karşılanmasına odaklanan bir merkezde yatan 68 yaşındaki Jan Holman, atı ‘Bob’ ve köpekleri ‘Monty’ ve ‘Rowley’yi karşısında görünce hem sevindi hem de duygulandı. Yataktan çıkamasa da onları son bir kez daha gördüğü, okşayıp sevdiği ve vedalaştığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Holman merkez çalışanlarına minnettar olduğunu söyledi.


Merkeze yatırılmadan önce her gün atına binip gezen, Bob’un hayatının çok önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Holman, köpeklerinin de en iyi arkadaşları olduğunu anlattı. İki köpeğin merkez çalışanlarının kucağında odaya götürülmesi zor olmadı. Holman onları doyasıya sevdi.

Atla onu buluşturmak için ise farklı bir yol izlendi. İçeri sokulması mümkün olmadığından bahçede tutulan Bob, Holman’ın odasının camının önüne götürüldü, hemşireler de tekerlekleri olan yatağını cama yaklaştırdı ve bu yöntemle ‘sevlenler kavuştu.’ Şefkatle atının başını okşayan Holman ona havuç, muz ve elma vermeyi de ihmal etmedi.

Merkez çalışanlarının ona sürpriz yaptığını belirten Holman şunları söyledi: “Benim için yaptıklarına inanamıyorum. Köpeklerimin yanıma getirilebileceği aklıma gelirdi de atımın getirilebileceğini düşünmezdim. Onları çok özlemiştim. Ne kadar teşekkür etsem az.”

Holman’ın 46 yıllık eşi Dennis de hastane sonrasında bu merkeze aktarılmasından çok memnun olduğunu, çalışanların onun kendisini iyi hissetmesi için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

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