Oltaya 500 kiloluk köpekbalığı takıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinden denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, arkadaşlarıyla Kemikli Burnu açıkları ile Saros Körfezi arasında kılıçbalığı avına çıktı.

Yaklaşık 600 metre derinliğe olta bırakan Özdemir, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti.

Oltayı çekmeye başlayan Özdemir, iğnenin ucunda köpekbalığı görünce şaşırdı.

Özdemir ve arkadaşları, bir süre incelediği altı yüzgeçli camgöz cinsi balığı, oltadan kurtarıp suya bıraktı.

Bölgede bu tür balıkların bulunduğunu bildiğini ancak ilk kez bu boyda bir balıkla karşılaştığını anlatan Özdemir şöyle devam etti: “Ben 35 yıldır balıkçılık yapıyorum. Yine bir ava çıktık. Yaklaşık 600 metreye takım indirdik Saros açıklarında. Köpekbalığı gelebileceğini beklememiştim. Biz de şaşırdık. Tabii deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi bir balık bu. Güverteye bile almadan direkt denize bıraktık.”