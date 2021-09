Öldürülen seks işçisinin adı Brüksel’deki sokağa verilecek

Belçika’nın başkenti Brüksel’de, öldürülen bir seks işçisinin adı bir sokağa verilecek.

Fotoğraf: BBC

Haziran 2018’de, 23 yaşındayken ‘bir müşterisinin’ bıçaklı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Nijeryalı Eunice Osayande’nin adını taşıyacak sokağın bu anlamda bir ilk olacağı belirtildi.

Belediye meclisi, kentin kuzeyindeki sokağa Osayande’nin isminin verilmesinin, kadın haklarıyla ilgili çalışmalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Açılışta seks işçilerinin ve sığınmacıların konuşma yapacağı bilgisini paylaştı.

2016’da, daha iyi bir iş ve yaşam umuduyla kente giden Osayande’nin Belçika’ya yerleşmesine aracı olanlar ona film yıldızı olmayı vaat etmişti. Aslında insan kaçakçısıydılar! Ülkeye girer girmez Osayande’yi seks işçisi olarak çalışmaya zorladılar, kira, yolculuk masrafları nedeniyle kendilerine 45 bin avro borcu olduğunu söylediler.

Ölmeden kısa süre önce bir sivil toplum kuruluşundan yardım isteyen genç kadın, ülkede izinsiz yaşadığı için polise gitmekten korktuğunu söylemişti.

17 kez bıçaklanarak hayatını kaybeden Osayande’nin ölümünün ardından protesto gösterisi düzenlenmiş, göçmen seks işçilerinin içinde bulduğu duruma dikkat çekilmiş, çözüm bulunması talep edilmişti.

Brüksel’deki seks işçilerini temsil eden UTSOPİ’nin başkanı Maxime Maes, “Şiddet olaylarında ciddi artış var ve maalesef Eunice gibi zor durumdaki kadınlar en çok hedef alınanlar” dedi.

Osayande’yi öldüren 17 yaşındaki kişi cinayetten yargılanacak. Onu Belçika’ya götüren insan kaçakçılığı çetesinin dört üyesi ocak ayında tutuklandı ve dörder yıl hapse mahkum edildi.

The city council say sex workers and migrant communities will be invited to speak at the inauguration.