Öldürülen kadının hastanede çekilen görüntülerinin paylaşılmasına soruşturma

Burdur’da ayrı yaşadığı eşi tarafından işyerinde tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen kadının, hastanede çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

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Burç Mahallesi’nde 8 Nisan’da, eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Serhan Seçer, karısı Nurcan Seçer’i tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basmış, polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi’nde ölmüştü. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı

Burdur Valiliği’nin açıklamasında, “Konuyla ilgili olarak adli makamlarca adli, Valiliğimizce de idari soruşturma başlatılmıştır” dendi.

Öldürülen Nurcan Seçer’in ağabeyi Ömer Kılıç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başsavcılığına girerek suç duyurusunda bulundu.

Ailesiyle acılarını yaşarken hastanede kardeşinin uygunsuz, mahrem videolarının paylaşıldığını söyleyen Kılıç, olaydan sorumlu olan kişi ya da kişilerin bulunup, ceza almalarını istediklerini söyledi.

Bu görüntüleri paylaşan insanların nasıl bu kadar vicdansız olabildiklerine inanamadıklarını ifade eden Kılıç, “Onların da çocukları, eşleri, hanımları, evlatları var” dedi.

Ailenin avukatı Süleyman Kesici de sürecin takipçisi olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Şüphelinin en yüksek şekilde cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Görüntülerin paylaşılması Türk Caza Kanunu’nun 130’uncu maddesi gereği suç teşkil ediyor.”

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nün de görüntüyü çekenin tespit edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında inceleme ve çalışma yürüttüğü belirtildi.