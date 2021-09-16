Okullarda ikili öğretim ve hafta sonu eğitimi gündemde

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle başlayan kalabalık sınıf tartışmalarına çözüm için ikili öğretim ve hafta sonu eğitimi alternatifleri gündemde.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Covid-19 salgınında en güvenli yerin okullar olduğunu savunarak kalabalık sınıfları ‘istisna‘ olarak nitelendirmişti.

Özer, dersliklerin yarıya yakınında öğrenci sayısı 25’in üstünde olmasına rağmen kalabalık sınıfların istisna olduğunu şöyle savunmuştu: “850 bin dersliği yüzde 56’sında öğrenci sayısı 25’in altındadır. Bu dersliklerin yüzde 18’inde de 26-30 arasında öğrenci sayısı bulunmaktadır. Dolayısıyla kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur, yaygın bir durum değildir.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise sınıf mevcutlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yapmıştı: “Yüksek yayılımda olmamız sebebiyle sınıf mevcutlarının mutlaka 30’un altına düşürülmesi gereklidir.” TTB, okulların yedi gün açık tutulmasıyla yüzde 40 ek alan yaratılması ve bunun işlemesi için de yeni öğretmen alınması önerisi getirmişti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB), salgın süreciyle ilgili alınan kararlarda diğer bakanlıklarla seri toplantılar yapıldı.

Toplantılarda Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencilik sınıfların olduğu illerin başında, İstanbul ve Şanlıurfa’nın geldiği belirtildi.

MEB bünyesinde pandemi sürecini yöneten uzman bir ekip oluşturulduğu, bu ekibin bilim kurulu gibi çalışarak okulların durumuna göre hızla karar vereceği ifade edildi.

Buna göre, her şehirde duruma göre ikili öğretime (sabahçı-öğlenci) geçilen yeni okullar olabileceği, bazı okullarda öğretmen kaydırması yapılması gündeme gelebilir.

Masadaki diğer bir alternatif ise hafta sonu eğitimi formüllü.

Gündeme gelen bu seçeneklerde karar alma yetkisinin il milli eğitim müdürlüklerine verilmesi planlanıyor.