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Yaramazlara biraz batar!

‘Okuldan çocuklarınızı almanız gerekiyorsa başvurmayın’ diye ilan veren futbol kulübüne tepki yağdı

Britanya’da, “Çocuklarını okuldan almak zorunda olanlar başvurmasın” notuyla yayınlanan iş ilanını veren futbol kulübüne tepki yağdı.

Fotoğraf: BBC

Lancashire bölgesinin takımlarından AFC Flyde, genel müdür pozisyonu için hafta başında internet üzerinden ilan verdi. Genel müdürün futbol direktörüyle birlikte çalışacağı ve düzenli olarak başkana rapor vereceği belirtildi. Bir ‘Premier Lig kulübü’ olmadıkları, bu nedenle her penny’nin önemi olduğu vurgulandı. Genel müdür adaylarının kulübe yakın oturmasının tercih sebebi olacağının altı çizildi.


Ulusal Kuzey Ligi’nde mücadele eden kulübün ilanında, ayrıca, “Flyde’da çok çalışıyoruz. Bu nedenle haftada iki kez saat 15:30’da çocuklarınızı okuldan almanız gerekiyorsa lütfen başvurmayın” dendi. Bu talep, ‘ayrımcı’ olarak nitelendirilerek eleştirildi.

Bir Twitter kullanıcısı, “İşe alınır alınmaz ilk görev, okula giden çocukları olan ebeveynlere ayrımcılık içermeyen iş ilanının nasıl kaleme alınması gerektiğini belirlemek olmalı” yazdı. Bir diğeri tepkisini şöyle dile getirdi: “@AFCFylde acaba 21’inci yüzyılda böyle bir ilanın ne kadar profesyonellik dışı, ayrımcı olduğunun farkında mısınız?”

Kulüp sosyal medyadaki tepkiler üzerine ilanı kaldırdı.

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