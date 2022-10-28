Oktoberfest birasına AB onay mührü verildi

Avrupa Komisyonu, Almanya’ın Bavyera bölgesinde yılda bir kez düzenlenen bira festivaliyle ünlenen ve kanunlarla korunan bir coğrafi işarete sahip ‘Oktoberfestbier‘a (Ekim festivali birası) onay mührü verdi.

17 Eylül 2022’de Münih’teki Oktoberfest. Fotoğraf: Michaela Rehle (Reuters)

Komisyonun Bavyera’daki temsilcisi, kapağın içeceğin kalitesini garanti ederken taklit ve ürün tasarımının yanlış kullanımına karşı koruma sağlamayı amaçladığını söyledi.

Biranın bir özelliği, Münih’teki kaynaklardan gelen suyun yüzyıllar boyunca geliştirilmiş bir üretim sürecinde kullanılması.

Fotoğraf: Annkathrin Weis (Reuters)

İlk kez 1810 yılında Bavyera Veliaht Prensi Ludwig’in Prenses Therese ile evliliği onuruna düzenlenen Oktoberfest, bu yıl 187’nci kez 17 Eylül – 3 Ekim tarihlerinde Münih ev sahipliği yaptı.